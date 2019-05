Pyongyang chercherait à vendre un logiciel de reconnaissance faciale dans un restaurant à Hanoï

Photo : KBS News

Le régime de Kim Jong-un chercherait à se procurer des devises étrangères en vendant un logiciel de reconnaissance faciale dans un restaurant nord-coréen ouvert au Vietnam. C’est ce qu’a révélé samedi dernier la chaîne américaine CNN, citant une découverte réalisée par le Center for Advanced Defence Studies, mieux connu sous son acronyme C4ADS, et le Centre James Martin pour les études de non-prolifération (CNS).D’après ces deux groupes de réflexion américains, Kim Jong-gil, un ressortissant nord-coréen, possède une entreprise de restauration au Vietnam, dont l’adresse postale est identique à celle du restaurant « Koryo » basé à Hanoï. Ce propriétaire serait en fait l’un des concepteurs d’un logiciel de technologie de pointe mis au point par Future Tech Group. Selon Jason Arterburn, analyste spécialisé du C4ADS, l’activité du restaurant nord-coréen et la vente de logiciel de reconnaissance faciale se font via le même réseau.Même s’il n’y a pas de preuves liées à cette pratique illégale, l’expert américain estime qu'il est fort probable qu’une telle activité commerciale puisse être dirigée par le pays communiste, qui déploie divers moyens pour collecter des fonds à l’étranger.