Hong Nam-ki : l'escalade du conflit commercial entre Washington et Pékin risque d'affaiblir l'économie sud-coréenne

Photo : YONHAP News

L’aggravation du conflit commercial entre Washington et Pékin pourrait avoir des conséquences importantes sur Séoul. Le vice-Premier ministre de l'Economie a ainsi tiré la sonnette d’alarme lors d’une réunion économique d’urgence tenue aujourd’hui.D'après Hong Nam-ki, les échanges avec les Etats-Unis et la Chine représentent 39 % des exportations sud-coréennes. L’escalade de la guerre commerciale entre ces deux puissances économiques risque ainsi d’affecter l’économie sud-coréenne.Dans ce contexte, le gouvernement sud-coréen s’est engagé à déployer tous les efforts possibles afin de minimiser les impacts sur son économie. Il prévoit des mesures destinées à stabiliser le marché financier qui se montre volatil en termes de valeur en action et de taux de change.Parallèlement, les autorités publiques ont décidé d’assurer un nouveau financement commercial de 500 milliards de wons, soit environ 375,6 millions d’euros, et de soutenir intensivement les activités de marketing mises en place par les entreprises exportatrices du pays du Matin clair.