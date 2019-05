La Cheongwadae présente des perspectives optimistes sur le marché de l'emploi malgré une certaine prudence

Photo : KBS News

Le marché de l'emploi s'améliore petit à petit et l'objectif relatif à l'augmentation du nombre d'embauches sera atteint. C'est ce qu'a souligné, hier, le conseiller présidentiel à l'emploi Chung Tae-ho devant les journaliste.Afin d’étayer son optimisme, le haut fonctionnaire a présenté les dernières statistiques portant sur le nombre des nouvelles personnes recrutées. Le chiffre des nouvelles embauches n'était que de 90 000 par mois en 2018, alors qu'en février et mars derniers, il a atteint les 200 000, sans parler des 170 000 embauches de plus le mois dernier. Si cette tendance se poursuit, l'augmentation mensuelle des nouvelles embauches atteindra en moyenne 200 000, l'objectif fixé pour cette année.Ceci dit, les perspectives optimistes de la Maison bleue sont limitées au secteur public, lui-même dopé par les fonds budgétaires. Le marché de l'emploi dans le secteur privé, notamment chez les petits commerçants et les entreprises manufacturières, reste quant à lui toujours contracté.