Joe Biden qualifie le leader nord-coréen Kim Jong-un de dictateur

Aux Etats-Unis, Joe Biden, l’un des favoris démocrate à la présidentielle de 2020, a qualifié le leader nord-coréen Kim Jong-un de dictateur, de tyran. Selon les médias américains, The Hill et le Washington Post, il a critiqué, lors d'une campagne tenue samedi dernier, l'administration Trump, qui tolère les dictateurs comme Vladimir Poutine ou Kim Jong-un, contrairement aux démocrates. Si l'ancien vice-président américain n'a pas présenté ses politiques sur la question nord-coréenne, il a ainsi révélé de manière claire sa vision sur le leader du pays communiste.Du côté de Bernie Sanders, autre grand favori parmi les 23 postulants à la candidature démocrate pour la présidentielle, il a, a contrario, salué la volonté de Donald Trump de poursuivre le dialogue avec le royaume ermite. Il n’a par ailleurs pas pointé du doigt l'actuel locataire de la Maison blanche suite aux récents tirs de missiles de courte portée de Pyongyang.De son coté, Trump semble actuellement trop occupé par la guerre commerciale qui fait rage entre les Etats-Unis et la Chine, et la situation avec le nucléaire iranien, pour avoir le temps de s'exprimer sur les négociations nord-coréennes.