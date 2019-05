WSJ : l’UNC et l’armée nord-coréenne se rapprochent en échangeant quotidiennement au téléphone

Photo : YONHAP News

Le commandement des Nations unies en Corée (UNC) et l'armée de Corée du Nord entretiennent de bonnes relations grâce à la ligne téléphonique directe qui les relie, coupée en 2013 puis rouverte en juillet dernier. Et ce malgré l'échec du deuxième sommet nord-coréano-américain et les récents lancements de missiles à courte portée par Pyongyang.Selon le Wall Street Journal (WSJ), les deux parties s'appellent tous les jours à 9h30 et à 15h30 afin d’échanger des messages officiels. Mais leur dialogue ne s'arrête pas là. Ils parlent au téléphone de la vie quotidienne, comme de leur situation familiale ou des Dodgers de Los Angeles, l'équipe de baseball de la Ligue majeure de baseball américaine. Les soldats nord-coréens ont également manifesté une grande curiosité par rapport à FaceTime, une application de visioconférence développée par Apple, ainsi qu'aux goûters des GI's.