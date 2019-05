Météo : le retour du soleil et des températures de saison

Photo : YONHAP News

Après un dimanche pluvieux qui a vu les températures chuter sur l’ensemble du pays, les sud-Coréens commencent la semaine sous un beau ciel bleu et des températures en hausse.Si la matinée était encore légèrement humide, le soleil s’impose rapidement dans le courant de l’après-midi sur une majeure partie de la péninsule avec des températures de saison : 19°C à Séoul et à Jeju, 20°C à Daejeon, 21°C à Daegu, et jusqu’à 23°C sur la côte Est, de Busan à Sokcho.Une tendance qui devrait se poursuivre dans les prochains jours avec des températures estivales prévues pour la fin de semaine.