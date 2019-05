Lee Nak-yon reçoit le prince héritier danois en visite officielle à Séoul

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen a reçu hier dans son bureau le prince héritier Frederik de Danemark et son épouse, qui effectuent une visite officielle dans le pays, avant de les retrouver dans sa résidence pour un dîner.A cette occasion, Lee Nak-yon a exprimé sa gratitude à la reine Margrethe II, marraine de l’Année croisée culturelle Corée du Sud-Danemark. Le prince héritier lui a transmis une lettre officielle d’invitation du Premier ministre danois Lars Løkke Rasmussen.Petit rappel : les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques en 1959. Cette année marque donc leur 60e anniversaire.Leurs échanges sont multiples dans la construction navale, le transport maritime et l’énergie. En 2011, ils se sont intensifiés surtout dans les industries d’avenir grâce à l’accord de partenariat stratégique et celui de coopération verte.Accompagné d’une importante délégation, Frederik de Danemark a fait part de son souhait de voir les échanges bilatéraux se diversifier dans plusieurs domaines, allant de la santé jusqu’au développement durable en passant par la gastronomie et la mode.Par ailleurs, le fils de la reine Margrethe II et son épouse, qui se sont rendus dans la zone démilitarisée située à la frontière entre les deux Corées, ont salué les efforts déployés par Séoul pour améliorer les relations intercoréennes. De son côté, Lee a remercié le gouvernement danois de son soutien infaillible pour la paix dans la péninsule coréenne.