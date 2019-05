Sewol : un groupe de familles de victimes va découvrir le travail de mémoire à Berlin

Photo : YONHAP News

Une dizaine de familles de victimes du naufrage du ferry Sewol s’envolera pour Berlin dans le cadre d’un « voyage de mémoire » qui va se dérouler du 26 au 31 mai. Ce déplacement est organisé dans le but de s’inspirer du travail de mémoire de l'Allemagne, qui a su conserver son héritage matériel et immatériel de l’histoire de la Shoah et de la division du pays.Durant cette visite, les participants se rendront à plusieurs endroits historiques comme le Mémorial de l'holocauste, le Musée Juif et le quai 17 à la gare Grunewald, d'où ont été déportés de nombreux juifs par convois entiers. Ils découvriront également les Stolpersteine, les pavés de la mémoire, encastrés dans le trottoir devant le dernier domicile des victimes du nazisme, afin d’honorer leur mémoire.Les familles sud-coréennes seront accompagnées par un groupe d’architectes, d’urbaniste et d’artistes. Une exposition consacrée à ce voyage de mémoire à Berlin aura lieu en juillet en Corée du Sud.