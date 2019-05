Moon Jae-in reçoit à déjeuner les commandants des forces sud-coréennes et de l'USFK

Photo : YONHAP News

C’est une première. Le président de la République va recevoir aujourd’hui à déjeuner de hauts responsables des armées sud-coréennes et des forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK).Moon Jae-in semble les réunir afin de souligner l’importance pour les deux pays de travailler en coopération, en particulier après la déconvenue de l’entrevue entre Donald Trump et Kim Jong-un à Hanoï. Il pourrait leur demander en même temps de soutenir les efforts pour renouer le dialogue avec Pyongyang.Pourtant, un responsable de la Cheongwadae a affirmé que ce déjeuner était organisé juste pour les encourager.Autour de la table, le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo, le chef d’état-major des armées Park Han-ki et le commandant adjoint des forces combinées sud-coréano-américaines Choi Byung-hyuk. Côté américain, le commandant des forces américaines Robert Abrams, son adjoint Kenneth Wilsbach et le général James Lukeman, qui est le chef de la planification.