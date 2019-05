Le régime de Kim Jong-un garde le silence face à l'aide humanitaire proposée par Séoul

Photo : KBS News

Pyongyang continue d’avoir la dent dure contre Séoul, en se passant de tout commentaire sur le projet d’aide humanitaire annoncé il y a quatre jours et qui lui est destiné.« Uriminzokkiri », un de ses médias de propagande, a vilipendé aujourd’hui le 11e Dialogue trilatéral sur la défense (DTT) qui s’est tenu le 9 mai à Séoul, en le qualifiant de « coup monté destiné à saboter l’ambiance de paix et à raviver les tensions militaires dans la péninsule coréenne ».Ce site web pro-Pyongyang a également reproché aux autorités militaires du Sud d’avoir mené des exercices militaires avec les Etats-Unis et d’avoir introduit 60 exemplaires de l'avion furtif américain baptisé « F-35A ».Il a ainsi appelé le gouvernement sud-coréen à ne pas se laisser faire et à réagir avec discernement afin de prévenir l’escalade de la situation et le risque de guerre.