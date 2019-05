Recherche des dépouilles de soldats : toujours pas de réponse de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Séoul et Pyongyang étaient convenus en septembre dernier de mener ensemble l’opération dite préparatoire en vue d’exhumer les dépouilles de soldats tombés pendant la guerre de Corée, et ce sur leur frontière entre le 1er avril et le 31 octobre cette année.Or, la Corée du Sud avait dû lancer seule les travaux le 1er avril, faute de réponse de sa voisine du Nord dans le délai prévu. Hier, cela faisait donc 50 jours qu’ils ont débuté. Au moins 300 dépouilles, dont des ossements considérés comme humains, et 20 000 objets ont été découverts jusqu'ici.Cela dit, le pays communiste reste toujours silencieux. Un silence qui peut signifier l’effritement des relations entre les deux pays.