La chute du won inquiète les autorités financières

Photo : YONHAP News

Le won sud-coréen continue de perdre du terrain face au dollar américain, et cela inquiète les autorités financières. En un mois, il a cédé 60 wons pour atteindre un plus bas depuis deux ans et quatre mois. Un dollar s’échange maintenant à un peu moins de 1 200 wons.Le gouvernement scrute de près la volatilité du won-dollar pour intervenir sur le marché, si nécessaire. Il se penche aussi sur ses effets sur les exportations.Exemple avec le véhicule de Hyundai Motor le plus vendu aux Etats-Unis l’an dernier, le modèle Tucson. Son coût unitaire converti en won est alors passé de 28 millions en 2018 à 31 millions actuellement. Une bonne nouvelle pour le constructeur automobile.Si la chute de la monnaie sud-coréenne peut ainsi profiter aux exportations de certains produits finis, ce n’est pas forcément le cas pour l’ensemble des biens « made in Korea ». Car, de manière générale, le recul du won ne dope les exportations que lorsque celles-ci progressent dans le sillage de la croissance de l’économie mondiale.