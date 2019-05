Journée mondiale de la biodiversité : des dizaines d'ibis vont réintégrer la nature

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud célébrera demain la Journée mondiale de la biodiversité et celle des zones humides, à Changnyeong, dans la province de Gyeongsang du Sud.Cet événement collectif réunira plusieurs hauts responsables politiques comme le ministre de l’Environnement, le ministre des Affaires maritimes et de la Pêche et le président de l’Administration du patrimoine culturel (CHA), ainsi que quelque 700 habitants.Les thèmes de cette année sont « notre biodiversité, notre nourriture et notre santé » et « les zones humides et le changement climatique ».Suite à cette cérémonie, 40 ibis, classés comme une espèce en voie d’extinction, seront relâchés dans la nature. Il s’agit d’une première depuis 10 ans.Faisant de mai le mois de la biodiversité, le ministère sud-coréen de l'Environnement mettra en places divers projets destinés à sensibiliser la population à l’importance de la préservation de l’écosystème.