Avec le smartphone, il sera possible de voyager à l'étranger sans carte de crédit

Photo : Getty Images Bank

Le ministère des Finances a adopté aujourd’hui un projet d’amendement sur les transactions en devises étrangères. Grâce à cette modification, il sera possible de voyager à l'étranger sans carte de crédit si on possède un smartphone.Les sud-Coréens pourront par exemple effectuer leurs dépenses avec leur téléphone intelligent sans aucune commission grâce à l’argent téléchargé sur Naver Pay ou Kakao Pay dans des boutiques partenaires situées au Japon ou en Asie du Sud-est. Les pays acceptant les paiements de cette nature seront de plus en plus nombreux à mesure que se multiplient les partenariats avec ces entreprises de technologie financière, appelées « fintech ».De plus, les agents de change en ligne qui peuvent seulement vendre des devises étrangères se verront également autorisés à les acheter avec un plafond de 2 000 dollars par personne. Par conséquent, les touristes à qui il reste de la monnaie étrangère à la fin de leur voyage pourront demander de la changer en won sur la toile.Parallèlement à l’assouplissement des règles dans le domaine de la fintech, le gouvernement a décidé de renforcer le droit de contrôle. Ainsi, les autorités de régulation des devises étrangères auront accès aux informations administratives concernant le contrôle de l’immigration, l’inscription des étrangers, et le séjour à l’étranger, etc.Ce projet d’amendement facilitant les transactions à l'étranger entrera en vigueur le 28 mai après validation par le président de la République Moon Jae-in.