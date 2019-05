Le PAM a accordé à Pyongyang 982 tonnes de nourriture en avril

Photo : YONHAP News

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé avoir offert en avril quelque 982 tonnes de nourriture à environ 450 000 femmes enceintes ou allaitantes et enfants nord-coréens. Ce qui représente une diminution de 5,8 % par rapport au mois précédent et de 22 % sur un an. Il s’agit aussi de la quantité mensuelle la plus faible depuis le début de l’année. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui Radio Free Asia.Selon un rapport publié le 30 avril par l’agence humanitaire des Nations unies, celle-ci avait arrêté l’an dernier la production de biscuits à haute teneur énergétique pour les élèves de maternelle, faute de budget, avant de la reprendre seulement le mois dernier. Elle va donc recommencer à les livrer au pays communiste dans le courant du mois.Toujours selon le document, le mois dernier, le PAM a procédé sur place à une surveillance de la distribution de son assistance à un total de 20 reprises.Dans ce contexte, le comité de suivi du Conseil de sécurité de l’Onu de l’application des sanctions imposées au régime de Kim Jong-un a donné son feu vert à la demande formulée par l’Unicef.Celui-ci avait demandé à acheminer vers le Nord des secours humanitaires d’une valeur de 5 750 000 dollars. Il s’agit d’eau potable et d’appareils médicaux, entre autres. L’envoi devra être effectué pendant six mois jusqu’au 11 octobre.