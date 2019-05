Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et japonaise se retrouvent à Paris

Photo : YONHAP News

C’est maintenant officiel. La Corée du Sud et le Japon ont décidé de tenir une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères en marge d’une conférence ministérielle de l’OCDE, prévue mercredi et jeudi à Paris.La rencontre entre Kang Kyung-wha et Taro Kono sera la première en trois mois. La dernière en date remonte au mois de février. Elle a eu lieu pendant la conférence de Munich sur la sécurité.Les sujets de discussion ne manquent pas. Mais la question du dédommagement des Coréens que les entreprises nippones avaient fait travailler pendant la Seconde guerre mondiale devrait dominer leur entretien. D’autant que le ministère nippon des Affaires étrangères a formellement demandé hier au gouvernement sud-coréen de créer une commission d’arbitrage afin d’y trouver une solution. Une commission qui doit engager un pays tiers. Mais il est peu probable que Séoul accepte une telle demande.Lors de la conférence ministérielle de l’OCDE, qui a pour thème cette année « la transition numérique au service du développement durable : opportunités et défis », la chef de la diplomatie sud-coréenne présidera la session qui aura lieu jeudi. Elle s’entretiendra aussi avec son homologue péruvien et prendra part au troisième Dialogue stratégique avec le ministre français de lʼEurope et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.