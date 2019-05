Le gouvernement annonce un troisième plan quinquennal de croissance verte

Photo : KBS News

Le gouvernement a finalisé aujourd’hui en conseil des ministres un troisième plan quinquennal de croissance verte.Le nouveau plan prévoit d’accorder un crédit aux investisseurs qui appliqueront les technologies nouvelles et certifiées au service de l’environnement, et ce à un taux d’intérêt inférieur de 1 point à celui du marché via la « finance verte ». Celle-ci s’élèvera à un total de 5 000 milliards de wons, soit 3,7 milliards d’euros, et sera opérée sur trois ans à partir de 2019.L’exécutif s’attend alors à développer la technologie énergétique intelligente à faible consommation, mais à haute efficacité, ainsi que celle de lutte contre les particules fines.Le plan annoncé prévoit aussi d’encadrer la quantité des gaz à effet de serre que chaque secteur devra contribuer à réduire selon la feuille de route fixée jusqu’à 2030 et de rendre publics les résultats.Le gouvernement compte dans le même temps diversifier les modalités d’enchère afin de dynamiser le marché de quotas d’émission de CO2.Autres enjeux du plan, il s’agit cette fois de faire écouler 433 000 véhicules électriques et 67 000 à hydrogène à l’horizon 2022, et de rendre obligatoire la certification du bâtiment à énergie zéro à partir de l’année prochaine pour le public et dès 2025 pour le privé.