Moon Jae-in : la réaction coordonnée de Séoul et Washington permet de maintenir la dynamique du dialogue nucléaire

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré que le momentum du dialogue nucléaire avec Pyongyang pouvait être préservé grâce au sang-froid dont Séoul et Washington ont fait preuve en étroite coopération et d’une voix unanime, après les récents tirs de projectiles nord-coréens, dont des missiles à courte portée.Moon Jae-in a tenu ces propos lorsqu’il a reçu aujourd'hui à déjeuner à la Cheongwadae de hauts responsables des armées sud-coréennes et des forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK). Autour de la table, le ministre de la Défense Jeong Kyeong-doo et le commandant de l’USFK Robert Abrams, entre autres.Le chef de l’Etat a donc une nouvelle fois qualifié les engins nord-coréens de missiles, alors que les autorités concernées sud-coréennes et américaines continuent de dire que les analyses sur leur nature sont toujours en cours. Il avait fait de même lors d’une interview accordée le 9 mai à l’occasion du deuxième anniversaire de son élection à la tête de l’Etat.Aujourd’hui, Moon a également affirmé que l’alliance Séoul-Washington et leur posture de défense combinée permettaient de poursuivre le processus de paix. Un processus qui vise à dénucléariser totalement la péninsule et à y pérenniser la paix. Sans oublier les mesures destinées à apaiser les tensions militaires, comme le retrait intercoréen des postes de garde le long de la frontière ou la démilitarisation de la zone de sécurité commune (JSA).Pour le locataire de la Maison bleue, même après l’instauration de la paix dans la péninsule, le rôle de l’alliance sud-coréano-américaine sera toujours important pour la sécurité en Asie du Nord-est.