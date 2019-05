Les taxis en pleine lutte contre l’économie du partage

Photo : YONHAP News

Le conflit entre le secteur du taxi et les services de partage de voiture s’envenime. C’est l’application Tada qui est récemment au cœur de la polémique. Il s’agit d’une plateforme qui loue des véhicules à 11 places. Ce qui la démarque est qu’elle met également à disposition un chauffeur, car ce type de véhicule nécessite la maîtrise d’une boîte manuelle. Le service connaît un grand succès avec 500 000 personnes inscrites. Pourtant, les conducteurs de taxi prétendent que cette opération est illégale et menace leur survie.D’un autre côté, les négociations avec les applications de covoiturage, notamment celle gérée par Kakao, qui opère également la messagerie instantanée la plus populaire du pays, se trouvent dans l’impasse. Alors que les deux acteurs se disent déterminés à trouver une entente, leur discussion est suspendue depuis deux mois à cause du désaccord des chauffeurs autour du système salarial qui fait partie des solutions avancées. Les responsables se réuniront demain, mais le différend semble loin d’être surmonté, un aménagement de la loi étant nécessaire pour l’application des dispositifs alternatifs.