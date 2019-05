La Corée du Sud et le Brésil tiennent un forum de coopération industrielle

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Brésil ont organisé hier à São Paulo un forum bilatéral de coopération industrielle. Nombre de sujets s’y sont invités. Il s’agit notamment de la nécessité de conclure un traité commercial entre Séoul et le Mercosur, une communauté économique qui regroupe plusieurs pays d'Amérique du Sud, et des moyens d’élargir la coopération entre le pays du Matin clair et le Brésil en matière d’automobile et de bio-industrie.Le chef de la délégation sud-coréenne a alors annoncé qu’il était maintenant urgent d’établir des bases pour augmenter le volume commercial entre son pays et le Brésil, son partenaire de coopération dite globale.Yeo Han-gu, qui est le directeur général des négociations commerciales au sein du ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur, a alors évoqué le fait que l’an dernier, les échanges bilatéraux n’avaient atteint que 8,8 milliards de dollars. Il a alors souligné qu’ils devraient désormais s’étendre au secteur manufacturier et à la bio-industrie.Yeo a aussi soulevé la nécessité de multiplier les efforts pour une participation plus importante des entreprises sud-coréennes aux projets d’infrastructures de la première puissance économique de l’Amérique latine.