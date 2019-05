De nouveaux dispositifs dévoilés pour lutter contre le tabagisme

Photo : KBS News

La Corée du Sud se retrousse les manches afin de lutter contre le tabagisme. Alors que les sud-Coréens fument de moins en moins depuis 2008, le pays du Matin clair demeure le quatrième pays de l’OCDE où la proportion des fumeurs masculins est la plus élevée, avec 38 %. De plus, le chiffre chez les adolescents a repris une courbe ascendante depuis deux ans.Cette hausse est notamment alimentée par l’apparition de nouveaux produits, comme le tabac électronique. Les ventes de ce dernier ont quadruplé en 2018 sur un an.Afin d’inverser la tendance, le ministère de la Santé a mis en place plusieurs mesures. Exemple, l’image d’avertissement sur les paquets de cigarettes occupera 75 % de la surface, contre 50 % actuellement. Il sera également obligatoire de mettre des illustrations et des formules d’alerte sur les appareils de cigarette électronique.En vue de réduire le nombre de mineurs qui fument, les personnages de dessins animés ne pourront pas être utilisés dans les publicités de cigarettes, et l’usage des substances parfumées sera progressivement interdit.Enfin, les autorités envisagent également de fermer les salles fumeurs dans les lieux publics d’ici 2025 afin de minimiser les méfaits du tabagisme passif.