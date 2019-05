Google s’engage à modifier ses clauses épinglées par la KFTC

Photo : Getty Images Bank

Google a finalement accepté la demande de l’autorité sud-coréenne de supervision de la concurrence (KFTC). En mars dernier, celle-ci lui avait recommandé de réviser ses clauses jugées abusives. Des clauses qui lui permettent notamment d’utiliser les contenus postés par ses utilisateurs.Un responsable de la KFTC a annoncé hier que Google s’y était engagé et qu’il rendrait publics les détails des modifications la semaine prochaine au plus tôt.En mars, l’autorité sud-coréenne avait donné la même instruction à Facebook, Naver et Kakao aussi. Ceux-ci ont aussitôt révisé les clauses épinglées. Elle octroie 60 jours pour décider d’accepter ou non ses recommandations. Le cas échéant, elle en donne cette fois l’ordre. En cas de son refus, elle peut porter l’affaire devant le Parquet.