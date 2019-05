Le KDI abaisse ses pronostics de croissance nationale à 2,4 % pour cette année

Photo : YONHAP News

Le Korea Development Institute (KDI) a affiché son pessimisme quant à la croissance de cette année. L’institut gouvernemental de recherche économique a abaissé ses anticipations.Dans ses dernières perspectives économiques, publiées aujourd’hui, il a écrit ne plus attendre que 2,4 % de croissance en 2019, soit 0,2 point de moins par rapport à sa prévision de novembre. Il la voit rebondir l’année prochaine pour s’élever à environ 2,5 %.Ses révisions à la baisse sont avant tout motivées par le ralentissement des investissements, de la demande intérieure comme des exportations.Le KDI estime par ailleurs que le taux de chômage sera maintenu cette année et en 2020 aussi au niveau de l’an dernier, à 3,9 % et à 3,8 % respectivement, et ce grâce aux politiques de l’emploi menées par le gouvernement. Selon l’institut, cette année, le nombre d’emplois pourra lui aussi augmenter de 200 000 en moyenne.