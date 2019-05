Séoul ambitionne de faire de la bio-santé l’une de ses industries phares du futur

Photo : YONHAP News

Le président de la République a annoncé aujourd’hui un plan ambitieux de développement de la bio-santé afin d’en faire l’une des trois nouvelles industries clés de son pays, avec les puces non-mémoire et l’automobile du futur.Moon Jae-in a fait cette annonce lorsqu’il a pris part à une cérémonie au cours de laquelle une vision nationale de la bio-santé a été présentée. Cet événement a eu lieu à Osong, la Mecque des biotechnologies du pays.A cette occasion, le chef de l’Etat a fait part de l’objectif de son gouvernement : tripler sa part de marché mondial d’ici 2030, porter les exportations du secteur jusqu’à 50 milliards de dollars et créer au moins 300 000 emplois.Pour Moon, son pays pourra atteindre cet objectif, puisqu’il dispose d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, des technologies de base ou encore de larges bases de données médicales.A ce propos, son gouvernement a lui aussi dévoilé aujourd’hui une stratégie d’innovation dans la bio-santé. Un plan qui vise à établir un ensemble de « big data » sur un million de personnes au maximum, une ressource considérée comme la plus essentielle pour l’innovation des technologies médicales.L’exécutif compte aussi augmenter à plus de 4 000 milliards de wons, ou 3 milliards d’euros, ses investissements annuels dans la R&D à l’horizon 2025, contre 2 600 milliards actuellement.