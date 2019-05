La Maison bleue commente les nouveaux pronostics de croissance de l’OCDE

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae a réagi aux nouvelles prévisions de croissance de l’OCDE pour la Corée du Sud.Selon un de ses responsables, l’organisation a assombri son pronostic en considération des facteurs intérieurs comme extérieurs. Il peut s’agir par exemple du ralentissement des exportations et des investissements sud-coréens ainsi que des conflits commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis. Ces causes ont pesé sur la croissance du premier trimestre. Il faudra donc accélérer les dépenses publiques et mener les mesures destinées à revigorer l’économie nationale.Dans la foulée, le responsable a une nouvelle fois exhorté l’Assemblée nationale à voter au plus vite le projet gouvernemental d’additif au budget, qui lui a déjà été soumis.