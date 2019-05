Sondage : 1 sud-Coréen sur 3 favorable au gel du salaire minimum en 2020

Photo : YONHAP News

La hausse du salaire minimum fait plus que jamais débat en Corée du Sud, depuis l’arrivée au pouvoir de Moon Jae-in en mai 2017. Comme il s’y était engagé pendant sa campagne électorale, il a plaidé pour une revalorisation plus importante que sous les précédentes administrations.Le Smic horaire a ainsi été augmenté de 16,4 % en 2018 et de 10,9 % cette année, alors que sa hausse moyenne s’était élevée à 7,5 % de 2015 à 2017. Ce qui a suscité des contestations, en particulier de la part des petits commerçants et des auto-entrepreneurs en difficultés financières.Dans ce contexte, un sondage d’opinion montre qu’un tiers des personnes interrogées, 34,8 % plus exactement, estiment que pour l’année prochaine, il vaut mieux le maintenir au niveau de cette année, à 8 350 wons de l’heure. Ils sont 17,9 % et 14,3 % respectivement à avoir parlé de 8 580 wons et de 9 190 wons.L’enquête a été effectuée hier par l’institut Realmeter pour le journal sur internet OhmyNews, auprès d’un échantillon de 509 hommes et femmes âgés de 19 ans et plus dans tout le pays.