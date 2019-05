Le patron du KSOC recommandé comme membre du CIO

Photo : YONHAP News

La commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a recommandé, dans la nuit de mercredi à jeudi, le président du Comité sportif et olympique sud-coréen (KSOC) Lee Kee-heung comme membre du CIO avec neuf autres candidats.L’élection aura lieu à Lausanne entre les 24 et 26 juin prochains, lors de la 134e session de l’organisation internationale. Comme il est rare qu'un candidat recommandé par la commission exécutive ne soit pas confirmé au vote, son accession à ce poste semble presque assurée.Dans ce cas, Lee deviendra le deuxième membre sud-coréen du CIO avec Ryu Seung-min, un ancien champion de tennis de table et actuel membre du comité.