« Wise Honest » : la passe d’armes se poursuit entre Pyongyang et Washington

Photo : KBS News

La Corée du Nord continue d’exhorter les Etats-Unis à lui restituer immédiatement le « Wise Honest », l’un de ses cargos saisis par Washington pour violation des sanctions internationales.Après son ambassadeur auprès de l’Onu à New York, c’est au tour de son collègue à Genève de relancer l’appel. Dans une interview hier avec l’agence Reuters, Han Tae-song a lui aussi dénoncé un acte illégal et empiétant sur la souveraineté de son pays. Il a alors parlé du « plus grand obstacle » aux relations nord-coréano-américaines. Selon le haut diplomate du pays communiste, l’administration de Donald Trump doit désormais prendre la « grande décision » de lever les sanctions contre Pyongyang avant de redémarrer les négociations nucléaires dans l’impasse.De son côté, Washington poursuit sa campagne de pression. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a répliqué que son pays allait durcir encore les sanctions, justement pour faire revenir le royaume ermite à la table des négociations. C’est son ministère qui avait placé le navire sur la liste noire américaine. C’était en 2017.Le ministre des Finances américain est allé plus loin pour annoncer que son pays scrute actuellement les blanchiments d’argent et les transactions illégales dans lesquelles des diplomates nord-coréens sont soupçonnés d’être impliqués. Et d’ajouter qu’il travaille en collaboration avec la Russie et la Chine afin de couper les sources de financement de Kim Jong-un.