Commémoration aujourd’hui du 10e anniversaire du décès de Roh Moo-hyun

Triste anniversaire, celui du décès de l’ex-président Roh Moo-hyun. Aujourd’hui, cela fait dix ans jour pour jour qu’il a mis fin à ses jours.Une cérémonie va être organisée cet après-midi à sa mémoire devant sa tombe au village de Bongha à Gimhae, dans le sud-est du pays. Nombre de personnalités politiques et de hauts responsables gouvernementaux et de la Cheongwadae y seront présents. Parmi eux, l’ancien locataire de la Maison blanche George W. Bush. Celui-ci doit faire une allocution commémorative et remettre aussi le portrait de son ex-homologue qu’il a lui-même peint à sa famille.Chef de l’Etat de 2003 à 2008, Roh s’est suicidé en sautant d’une falaise, après avoir été mis en cause dans une affaire de corruption.Moon Jae-in, l’un de ses amis le plus proche, était son dernier secrétaire général à la Maison bleue. Dans les années 1980, ils avaient lutté ensemble contre la dictature.