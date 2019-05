Les arrivées de touristes internationaux ont progressé de 23 % en avril

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, la Corée du Sud a accueilli près de 1 640 000 touristes étrangers, en hausse de 22,8 % par rapport à il y a un an. C’est ce qu’a annoncé hier le KNTO, l’Office national du tourisme.Qui sont alors ces voyageurs étrangers ? Ils viennent principalement d’Asie. Avec 493 000 visiteurs, les Chinois sont les plus nombreux à venir profiter des charmes du pays du Matin clair. 290 000 Japonais, 113 000 Taïwanais et 102 000 Américains ont également visité la Corée du Sud. Ce qui représente une progression de 34,5 %, 35,7 %, 7,5 % et 14,9 % respectivement sur un an.Comment expliquer cela ? Le KNTO invoque l'ouverture et la réouverture de certaines lignes aériennes reliant le pays à l’empire du Milieu, ainsi que la « Golden Week » au Japon, une « semaine en or » qui compte plusieurs jours fériés, du 27 avril au 6 mai cette année.Les arrivées en provenance d’autres pays d’Asie et du Moyen-Orient ont elles aussi bondi de 13,3 %.Quant au nombre de sud-Coréens qui ont voyagé à l’étranger, il a augmenté de 0,7 % sur un an, avec 2 246 000 départs.