Travailler dans une usine de semi-conducteurs augmente le risque de leucémie

Photo : KBS News

Les ouvriers travaillant dans le secteur des semi-conducteurs ont été atteints par la leucémie ou le cancer du sang plus souvent que la moyenne.C’est ce que révèle l’enquête menée par l’Agence coréenne pour la sécurité et la santé au travail (Kosha) qui a suivi 200 000 employés de six entreprises du secteur depuis 2009. C'est la première fois que ce lien de cause à effet a été officiellement confirmé par une étude.Le résultat est alarmant : le taux de prévalence de la leucémie chez les sondés a été 1,5 fois plus élevé que la moyenne, et le risque de mort causée par cette maladie, 2,3 fois plus élevé. Ces chiffres s’élèvent respectivement à deux et trois fois en ce qui concerne le lymphome non hodgkinien, un autre type de cancer du sang.Cette étude sur le terrain a été entamée suite à la mort en 2007 de Hwang Yu-mi, une ouvrière qui avait travaillé dans une usine de semi-conducteurs de Samsung Electronics, des suites d’une leucémie. Ce décès avait provoqué une vive polémique autour de la sécurité des ouvriers constamment exposés à des substances chimiques nocives.