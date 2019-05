Cannes : « The Gangster, the Cop, the Devil » ovationné pendant 4 minutes

Photo : YONHAP News

Après « Parasite » de Bong Joon-ho, sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes, c’est au tour de « The Gangster, the Cop, the Devil », un autre film sud-coréen invité pour sa part hors compétition en Séance de minuit, de susciter la grande admiration des spectateurs.Après sa projection hier soir, au Grand Théâtre Lumière, le réalisateur Lee Won-tae et les acteurs Ma Dong-seok, Kim Mu-yeol et Kim Sung-kyu ont reçu une standing ovation de quatre minutes.Le film de près de deux heures raconte l'histoire d'un gangster et d'un policier qui coopèrent pour arrêter un tueur en série. Le long métrage, sorti en Corée du Sud la semaine dernière, est en tête du box-office local avec un cumul de 1 915 000 tickets vendus jusqu'à hier.