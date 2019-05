10e anniversaire du décès de Roh Moo-hyun : Moon remercie Bush pour sa participation

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in a qualifié de « symbole de la solidité de l’alliance sud-coréano-américaine » la visite de l’ex-président américain George W. Bush, lors de leur entretien tenu ce matin à la Cheongwadae.L’ex-locataire de la Maison blanche est attendu, cet après-midi, à la cérémonie commémorant le 10e anniversaire du décès de l’ancien chef de l'Etat Roh Moo-hyun, qui va se dérouler au village de Bongha à Gimhae, dans le sud-est du pays.A cette occasion, Moon a d’abord remercié son interlocuteur pour sa présence à cet événement. En évoquant le portrait de Roh que Bush a peint lui-même afin de le transmettre à la famille du défunt, l'occupant de la Maison bleue a affirmé que ce cadeau serait synonyme de réconfort non seulement pour sa famille mais aussi pour l'ensemble des citoyens sud-coréens. A ce propos, l’ancien dirigeant américain a souhaité, en souriant, que ce portrait ressemble au feu président.Le président Moon a également salué la contribution de ces deux anciens leaders pour le renforcement de l’alliance entre les deux nations, en particulier par la signature de l’accord de libre-échange et les pourparlers à six pour la dénucléarisation de la Corée du Nord. Et d’ajouter qu’il se concertait, lui aussi, étroitement avec l’actuel président américain Donald Trump afin de développer encore davantage les relations bilatérales.Enfin, le numéro un sud-coréen a exprimé ses condoléances sur le récent décès des parents et de la belle-mère de Bush.