Kang Kyung-wha va rencontrer ses homologues nippon et français à Paris

Photo : YONHAP News

Sur fond de tensions exacerbées ces derniers mois entre Séoul et Tokyo, leurs ministres des Affaires étrangères vont se rencontrer cette nuit, heure de Séoul, en marge de la conférence annuelle des ministres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui se déroule jeudi et vendredi à Paris, en France.C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Kang Kyung-wha et Taro Kono devraient vraisemblablement se pencher sur les questions relatives au travail forcé de Coréens pendant la Seconde guerre mondiale dans des entreprises nippones, ainsi que sur la tenue d’un éventuel sommet entre les deux pays en marge du sommet du G20 prévu fin juin à Osaka.Et demain, heure locale, la chef de la diplomatie sud-coréenne va s’entretenir avec son homologue français dans le cadre du 3e dialogue stratégique sud-coréano-français. Le représentant nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon va assister à ces assises avant de s’entretenir avec des officiels français liés à ce dossier.