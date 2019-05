Inégalités : l’écart se réduit entre les plus hauts et les plus bas revenus

Au premier trimestre de l’année, l’écart entre les plus hauts et les plus bas revenus s’est légèrement rétréci. C’est du moins ce que montrent les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Dans le détail, avec 4 826 000 wons, le revenu mensuel moyen par foyer n’a progressé que de 1,3 % par rapport à la même période l’an dernier. Raison : les revenus des plus riches comme des plus pauvres ont tous deux reculé.Plus précisément, avec quelque 9 925 000 wons, les 20 % des ménages les plus aisés ont vu leurs gains diminuer de 2,2 % sur un an. Les chiffres sont de 2,5 % chez les 20 % les plus défavorisés (1 254 000 wons). Résultat : les revenus disponibles des premiers sont 5,8 fois plus importants que ceux des seconds. Le fossé entre eux s’est ainsi légèrement contracté.