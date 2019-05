40 ibis relâchés dans la nature dans le sud-est de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Hier, à l’occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, 40 ibis ont été relâchés dans la nature à Changnyeong, dans la province de Gyeongsang du Sud.Ces oiseaux, classés comme espèce en voie d’extinction, avaient disparu depuis 1979 en Corée du Sud. Près de trente ans après, un couple d’ibis a été offert par le président chinois de l’époque Hu Jintao. Depuis, des efforts visant à conserver ces oiseaux ont été entamés, avec la création d’un centre dédié à Changnyeong. Ainsi, on compte aujourd’hui 363 ibis élevés dans cet établissement.Les 40 individus relâchés sont dotés d’un anneau et d’un dispositif GPS permettant de suivre leurs mouvements. Les données ainsi recueillies seront utilisées afin de déterminer l’emplacement et la superficie d’un habitat alternatif que le gouvernement envisage de créer pour ces animaux.