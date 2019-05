Protection de l’enfance : le gouvernement envisage de jouer un rôle plus actif

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé aujourd’hui une série de mesures destinées à renforcer le rôle de l’Etat et des autorités locales afin d’améliorer la vie des enfants.Quatre domaines sont notamment concernés, parmi lesquels la protection contre la maltraitance et la pauvreté, la santé et les loisirs.Dans le cadre de la lutte contre la maltraitance d'abord, le système va être fondamentalement réorganisé. D’ici 2022, les autorités locales et la police mèneront les enquêtes à la place des établissements civils spécialisés dans cette question.Quant aux enfants risquant d'être séparés de leurs parents, les autorités locales et l’Etat vont s’en occuper en renforçant le personnel dédié à cette mission. Actuellement, chaque municipalité gère en moyenne 192 enfants qui ont besoin de protection, et emploie à cet effet 1,2 personne.Les cursus d’école maternelle et de garderie d’enfants seront davantage focalisés sur les jeux collectifs et la création artistique que sur l’enseignement des savoirs. Ce nouveau programme va être élaboré d’ici 2022.Enfin, le gouvernement envisage de verser plus de 500 milliards de wons, soit environ 380 millions d’euros, afin de transformer des salles de classe en espace de jeu pour les enfants.