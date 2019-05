Les inégalités salariales entre hommes et femmes se creusent dans les conglomérats

Photo : Getty Images Bank

Les écarts de salaires entre hommes et femmes se sont creusés au premier trimestre de cette année, par rapport à la même période l’an dernier.Infomax, un service d’informations financières, a publié son analyse sur les rapports trimestriels de 202 filiales de conglomérats. Selon les données présentées, les employées féminines gagnent en moyenne 15,37 millions de wons par trimestre, soit environ 12 000 euros. Un montant équivalent à 63,5 % du salaire de leurs collègues masculins qui touchent 24,20 millions de wons, soit 18 600 euros. L’an dernier, ce chiffre était de 64,64 %.Le groupe GS est celui où les inégalités entre sexes sont les plus marquées. Les femmes touchent 9,92 millions de wons en moyenne sur trois mois, ce qui représente seulement 38,35 % du salaire des hommes (25,87 millions de wons). Dans le cas de KT, ce chiffre atteint 46,88 %, et 46,93 % pour le groupe Hyosung.