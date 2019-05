A l’initiative de Séoul, l’OCDE adopte une première déclaration sur l’IA

Photo : YONHAP News

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a adopté mercredi son projet de recommandation sur l’intelligence artificielle lors de la première journée de la conférence annuelle des ministres, tenue à Paris.Ce document, premier du genre sur cette nouvelle industrie, recommande notamment que le développement de l’IA soit effectué dans le respect des droits de l’Homme, des valeurs démocratiques et de la diversité.Le texte incite également les gouvernements à promouvoir les investissements dans les secteurs public et privé sur la recherche et le développement de l’IA. Enfin, la déclaration appelle à coopérer afin d’établir des normes internationales adéquates pour mieux gérer et surveiller cette nouvelle industrie.Proposé par la Corée du Sud, ce projet de recommandation a été soutenu non seulement par les 36 pays membre de l’OCDE mais aussi par d’autres pays émergents dont le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Pérou, la Roumanie et le Costa Rica.