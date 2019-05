La Corée du Nord annule les contacts avec trois ONG sud-coréennes

Photo : Getty Images Bank

Les rencontres de trois associations civiles sud-coréennes avec leurs interlocuteurs du Nord, qui devaient se dérouler dès aujourd’hui jusqu’à dimanche en Chine, ont finalement été annulées.Selon un responsable d’une de ces trois ONG, les représentants nord-coréens, arrivés à Shenyang, ont fait savoir qu’ils se retiraient.Le comité sud-coréen pour l’application de l’accord intercoréen signé le 15 juin 2000 entre le président sud-coréen d’alors, Kim Dae-jung, et le leader nord-coréen de l’époque, Kim Jong-il, avait prévu une rencontre de deux jours, aujourd’hui et demain, le Mouvement pour une seule Corée, demain et après-demain, et enfin le Conseil pour la réconciliation et la coopération (KCRC), après-demain, avec leurs homologues nord-coréens afin d’échanger sur divers projets de coopération au niveau civil.