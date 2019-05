La Norvège apporte son aide à Pyongyang pour ses projets de santé publique

Photo : KBS News

La Norvège a versé à la Corée du Nord un fonds de l’ordre de 430 000 dollars pour améliorer la santé publique.D’après le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), le gouvernement norvégien a offert 432 726 dollars au royaume ermite le mois dernier dans le cadre d’une aide humanitaire. Cette somme sera distribuée aux affaires médicales et sanitaires dirigées par la Croix-Rouge de Norvège.Cette dernière dénonce la situation déplorable de la santé publique dans le pays communiste : pas moins de 6 millions de nord-Coréens sont dans l’attente de médicaments et de vaccins, parmi lesquels des enfants de moins de cinq ans vulnérables à la pneumonie et à la diarrhée. Environ 7 millions d’habitants n’ont pas d’accès à l’eau potable ni à des installations sanitaires.Le pays scandinave se classe 5e parmi les pays les plus charitables à l’égard de la Corée du Nord, après la Suisse, la Russie, la Suède et le Canada.