La Corée du Sud commémore le 10e anniversaire du décès de Roh Moo-hyun

Photo : YONHAP News

Triste anniversaire, celui du décès de l’ex-président de la République Roh Moo-hyun. Aujourd’hui, cela fait dix ans jour pour jour que l'ancien avocat pour les droits de l'Homme, reconverti en homme politique, a mis fin à ses jours.Une cérémonie a été organisée cet après-midi à sa mémoire devant sa tombe au village de Bongha à Gimhae, dans le sud-est du pays. Nombre de personnalités politiques et de hauts responsables gouvernementaux étaient présents, sans oublier George W. Bush. L’ancien locataire de la Maison blanche, le Premier ministre Lee Nak-yon, le président de l’Assemblée nationale Moon Hui-sang ainsi que la représentante de la fondation Roh Moo-hyun, Jeong Yeong-ae, ont prononcé chacun une allocution commémorative.De leur côté, les partis politiques ont unanimement salué le dévouement du défunt pour la cause de l’Etat et sa volonté de réaliser un meilleur monde plus axé sur l'humain.Un bémol, cependant, du côté du Parti Liberté Corée (PLC) qui a appelé le gouvernement de Moon Jae-in, qui avait été le secrétaire général du feu président, à faire preuve de flexibilité sur les dossiers sensibles, en rappelant que Roh, quoique du camp progressiste, avait décidé de signer l’Accord de libre-échange Séoul-Washington, la construction de la base navale sur l’île de Jeju ou encore l’envoi de militaires en Irak.