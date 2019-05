Les ONG des deux Corées se sont finalement rencontrées en Chine

Photo : KBS News

Malgré l’annulation des contacts notifiée au dernier moment par le côté nord-coréen, les associations civiles des deux Corées se sont finalement rencontrées hier à Shenyang, en Chine, comme cela avait été initialement prévu.Il s’agit du comité sud-coréen pour l’application de l’accord intercoréen signé le 15 juin 2000 entre le président sud-coréen de l’époque, Kim Dae-jung, et le leader nord-coréen d’alors, Kim Jong-il, et de son équivalent nord-coréen. La délégation du Nord comprenait cinq personnes, dont le vice-président du comité, Yang Chol-sik.D’après la délégation sud-coréenne, les deux parties ont notamment abordé la situation actuelle de la péninsule ainsi que les relations intercoréennes en général et l’application de la déclaration conjointe proclamée entre les dirigeants des deux Corées.Toujours d’après les représentants du Sud, les deux cotés ont constaté la gravité de la situation actuelle, alors que le rapprochement entre Séoul et Pyongyang marque le pas. Mais aucun cas concret n’aurait été évoqué.En revanche, les contacts de deux autres ONG sud-coréennes, à savoir le Mouvement pour une seule Corée et le Conseil pour la réconciliation et la coopération (KCRC), avec leurs interlocuteurs nord-coréens, respectivement prévus à partir d'aujourd'hui, ont été bel et bien annulés.Le côté nord-coréen a expliqué ce refus par un désaccord sur l’ordre du jour. Il avait souhaité, avant tout, faire l’état des lieux du piétinement actuel des relations intercoréennes pour enfin discuter des moyens d’en sortir. Mais, toujours selon Pyongyang, comme les médias sud-coréens n’évoquaient que des sujets de moindre importance, il a dû annuler ces rendez-vous.