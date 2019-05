Le chef du Pentagone par intérim s'arrêtera à Séoul au cours d'une tournée asiatique

Photo : KBS News

Le secrétaire américain à la Défense par intérim Patrick Shanahan va effectuer, dès mardi prochain, une tournée en Asie, qui l’amènera à Hawaï, Jakarta, Singapour, Séoul et Tokyo. C’est ce qu’a annoncé, jeudi, le Pentagone, sans préciser pour autant les dates de son passage dans chaque pays.Mais d’après l’ordre selon lequel les noms des capitales ont été évoqués, il est probable que le haut officiel se rende en Corée du Sud après avoir participé au dialogue de Shangri-La, qui devrait se dérouler entre le 31 mai et le 2 juin à Singapour.Toujours selon le Pentagone, Shanahan va avoir des entretiens en tête-à-tête et des réunions multilatérales avec de hauts responsables de la région.