Photo : YONHAP News

Il y a comme un avant-goût de canicule en cette fin du mois de mai. Aujourd'hui, les maximales devraient s'échelonner entre 26℃ et 35℃ sur tout le territoire. Ainsi, on attend cet après-midi pas moins de 32℃ à Séoul, 33℃ à Chuncheon, 34℃ à Gangneung, et jusqu'à 35℃ à Daegu.Alors que l'amplitude thermique entre le jour et la nuit reste importante sur la majorité du pays, Météo-Corée prévoit tout de même un phénomène de « nuits tropicales » dans le nord-est, le long des côtes.