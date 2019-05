Washington envisage d’infliger des tarifs compensatoires aux pays sous-évaluant leur monnaie face au dollar

Photo : YONHAP News

En plein conflit commercial avec la Chine, le département du Commerce des Etats-Unis envisage d’imposer des tarifs compensatoires aux nations qui sous-évaluent délibérément leur monnaie par rapport au dollar.Selon Reuters, le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a expliqué que le but de ce dispositif était de faire savoir aux pays exportateurs que Washington peut compenser aussi le préjudice subi par les industriels américains à cause des « subventions d'ordre monétaire (currency subsidies)».Cette annonce attire d’autant plus l’attention que le taux de change constitue l’un des principaux agendas des négociations commerciales Washington-Pékin.En effet, dans son dernier rapport semestriel sur la politique monétaire des pays étrangers, publié en octobre dernier, le département du Trésor a maintenu la Chine dans sa liste des Etats à surveiller, avec la Corée du Sud, le Japon, l’Inde, l'Allemagne et la Suisse.