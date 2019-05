Les taxis et Kakao appellent à la révision de la loi concernée afin de diversifier leurs services

Photo : KBS News

Les quatre associations de taxi et Kakao Mobility se sont réunis hier afin de discuter des moyens de mettre en œuvre la « grande entente » convenue en mars dernier entre les deux parties.Kakao Mobility offre divers services sur smartphone, tels que l’appel de taxis ou de chauffeurs, la réservation de parkings, la navigation mais aussi le covoiturage, ce qui a suscité la vive protestation des chauffeurs de taxi.La clé du compromis en question serait que l’entreprise gérant la plateforme de transport propose des services plus diversifiés sur mobile, notamment l’offre de grands taxis pouvant accueillir plus de neuf passagers, ou de taxis haut de gamme. Le problème, c’est que ce projet requiert la révision de la loi concernée visant à assouplir la réglementation en la matière.Ainsi, les deux parties ont appelé, d’une seule voix, le gouvernement et la formation présidentielle à élaborer le projet de modification de la législation et les moyens concrets pour l’application de la loi révisée.En revanche, les taxis ont poursuivi leur manifestation contre une autre plateforme de partage de voiture, l’application Tada, qui loue des véhicules de 11 places avec chauffeur. Les conducteurs de taxi ont appelé à réglementer ce genre de prestation en affirmant que sa propagation risquait de menacer leur survie.