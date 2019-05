Conversation téléphonique Moon-Trump : la Cheongwadae dénonce la divulgation d’un secret d’Etat

Photo : KBS News

Il y a deux semaines, Kang Hyo-sang, un député du Parti Liberté Corée (PLC), la première force d’opposition, a révélé aux médias que le président Moon Jae-in avait demandé à son homologue américain de faire un saut en Corée du Sud avant de regagner les Etats-Unis après sa prochaine visite au Japon.La Cheongwadae a fini par savoir qui était à l’origine de la divulgation de cet échange téléphonique entre les deux chefs d’Etat. Selon son enquête, un conseiller de l’ambassade de Corée aux Etats-Unis a pu consulter le contenu de la conversation dès le lendemain de l’appel. Et il l’a transmis au député Kang avec qui il entretient une amitié de longe date.La Maison bleue prend très au sérieux cette fuite d’informations, d’autant que la conversation téléphonique au plus haut niveau entre Séoul et Washington relève du secret d’Etat de niveau 3. Selon elle, cette affaire risque d’affecter la confiance entre les deux alliés et d’avoir des retombées négatives sur la situation dans la péninsule coréenne. Le ministère des Affaires étrangères a lancé une procédure disciplinaire contre le diplomate en question, et il envisage d’engager un procès pénal pour divulgation de secret sur le plan diplomatique.Comme on pouvait s’y attendre, le PLC a souligné qu’il s’agissait de satisfaire le droit de savoir de la population. Sa chef du groupe parlementaire Na Kyung-won accuse le gouvernement de « quémander » auprès du locataire de la Maison blanche, et d’avoir mené une inspection illégale contre le fonctionnaire incriminé. Cependant, un des poids lourds du PLC ne l’entend pas de cette oreille. Selon lui, cette divulgation d’un secret diplomatique est un acte « irresponsable » qui pourrait nuire aux intérêts de l’Etat, d’autant plus que la péninsule coréenne se trouve dans un contexte très délicat.