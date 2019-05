La « semaine de Corée » s'ouvre dans la ville chinoise de Shenyang

Photo : KBS News

La « semaine de Corée » a débuté hier à Shenyang, la capitale de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine. La cérémonie d’ouverture de cette 16e édition a réuni environ 200 fonctionnaires, industriels, habitants et ressortissants des deux pays.Le consul général de Corée du Sud à Shenyang a prononcé un discours pour fêter cet événement. Selon Lim Byung-jin, lorsqu’un train parti de Séoul pourra rejoindre Shenyang en passant par Pyongyang, Shinuiju et Dandong, ce réseau ferroviaire jouera un rôle central pour fonder une communauté économique en Asie du Nord-est.Un rappel : la semaine de Corée à Shenyang avait été interrompue en 2016 et 2017, avant de reprendre l'an dernier, sur fond du conflit lié au déploiement dans la péninsule du bouclier antimissile américain THAAD.Cette année, l'événement a pu se dérouler parce que la ville chinoise a coopéré très activement en proposant de l’organiser plus tôt que prévu. Dans ce cadre, un marché aux produits sud-coréens a été organisé devant le grand magasin Lotte, qui était justement au cœur des représailles de Pékin contre Séoul.Le conflit autour du THAAD semble ainsi s’apaiser peu à peu. Mais la Chine est loin d’avoir levé totalement ses mesures de rétorsion, y compris notamment la restriction imposée aux tour-opérateurs concernant les voyages en groupe de Chinois au pays du Matin clair.