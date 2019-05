Droits des enfants : la Corée du Sud classée 70e

Photo : YONHAP News

La KidsRights Foundation, une ONG basée à Amsterdam, aux Pays-Bas, a récemment publié son rapport 2019 sur les droits des enfants. L’étude est limitée à 181 pays parmi ceux qui ont ratifié la Convention sur les droits des enfants de l’Onu et pour lesquels la fondation dispose de suffisamment de données.Selon ce rapport, la Corée du Sud occupe la 70e place, côte-à-côte avec les Emirats arabes unis au 68e rang, l’Equateur au 69e, Samoa au 71e et les Philippines au 72e.Plus en détails, le pays arrive à la 12e place pour le droit à la vie des enfants, 5e concernant le droit à la santé, et 27e pour le droit à l’éducation. Mais il chute au 133e rang en matière de conditions liées aux droits de l’Homme. Ce dernier critère évalue la non-discrimination, le respect des enfants, le budget disponible pour les enfants et la coopération entre le public et le privé.Quant à la Corée du Nord, elle occupe la 122e place. Son évaluation est mauvaise sur l’ensemble des critères.Dans le peloton de tête se trouvent, dans l’ordre, l’Islande, le Portugal et la Suisse.